Брат Доннаруммы: Когда мы были детьми, смотрели сборку лучших сейвов Оливера Кана

Антонио Доннарумма, брат голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, рассказал о планах своего родственника, отметив, что в детстве вратарь сборной Италии следил за выступлениями Оливера Кана.



«Джиджи не собирается покидать команду. Мы общаемся каждый день и не только о футболе. Он счастлив в «Милане». Доннарумма – настоящий фанат этого клуба и никуда не собирается уходить.

Когда мы были детьми, смотрели сборку лучших сейвов Оливера Кана. Но и я, и Джиджи придерживаемся одного мнения: лучшим голкипером в истории футбола является Буффон. Мой брат может стать его наследником, но не в «Ювентусе», – цитирует Антонио Goal.

Ранее сообщалось, что Доннарумма интересен мадридскому «Реалу» и «Ювентусу».

Отметим, что контракт 17-летнего вратаря с «Миланом» рассчитан до 2018 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.