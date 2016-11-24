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Кристиан Паскуато: Был бы рад перейти в «Спартак» или «Зенит»

Источник:  ITA Sport PressКомментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато признался, что хотел бы продолжить карьеру в «Спартаке» или «Зените».

- Меня хорошо приняли в «Крыльях», главный тренер Вадим Скрипченко доверяет мне. По поводу предложений со стороны других клубов ничего не знаю, всем занимается мой агент. Мне приятно, что говорят об интересе ко мне со стороны «Спартака» и «Зенита». Конечно, как любой футболист, играющий в России, я хотел бы поиграть в этих топ-клубах. Мне нравится выступать в премьер-лиге, и я намерен надолго остаться в России. В «Спартаке» я знаю лично Массимо Карреру, мы работали вместе в «Ювентусе». Но сейчас все мои мысли о «Крыльях Советов», хочу помочь команде избежать вылета из РФПЛ, - цитирует Паскуато itasportpress.it. 

В текущем сезоне 27-летний Кристиан Паскуато провел 12 матчей за «Крылья Советов» и забил один мяч при двух голевых передачах. Срок аренды истекает в конце нынешнего сезона. 

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