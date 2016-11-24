Дринкуотер за грубость дисквалифицирован на три матча
Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер дисквалифицирован на три матча английской премьер-лиги за грубый прием против игрока «Уотфорда» (1:2) во встрече 12-го тура АПЛ, сообщает официальный сайт «лис».
Дринкуотер ударил локтем Валона Бехрами, но арбитр не отреагировал на это нарушение.
Футбольная ассоциация Англии решила наказать игрока «Лестера». Он пропустит матчи с «Мидлсбро», «Сандерлендом» и «Манчестер Сити».
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