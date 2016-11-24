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Бэйл будет прооперирован в начале следующей недели и пропустит матч с «Барселоной»

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (2:1) получил травму. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».

Отмечается, что у игрока сборной Уэльса был диагностирован вывих малоберцового сухожилия правой лодыжки. Также сообщается, что 29 ноября футболист перенесет операцию, которая будет сделана в Лондоне, под наблюдением клубных врачей. О сроках восстановления не сообщается.

Таким образом, Бэйл, скорее всего, пропустит матч с хихонским «Спортингом» и дерби с «Барселоной», которое состоится 3 декабря.

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