Спортдиректор «Томи»: Задолженности? Пока неясно ни по срокам, ни за что рассчитаются
Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что просвета в ситуации с задолженностями перед командой не видно.
Отметим, что задолженности по контрактам футболистов составляют уже более четырех месяцев.
- Зарплаты
по-прежнему не платятся?
- Нет, задолженности никому не выплачены.
- Вам
тоже денежка не капает на карту?
- Никому не капает. Не только мне. Всему персоналу не капает. Все в одинаковых условиях.
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Как-то
руководство что-то обещает?
- Были произнесены слова представителями областной администрации. Они, как учредители клуба, сказали, что расчеты должны произойти. Но пока…
-
Сроки
непонятны?
- Пока неясно ни по срокам, ни за что рассчитаются.
Напомним, после 14-ти туров команда Валерия Петракова занимает 14-е место в таблице чемпионата России.