Спортдиректор «Томи»: Задолженности? Пока неясно ни по срокам, ни за что рассчитаются

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что просвета в ситуации с задолженностями перед командой не видно.

Отметим, что задолженности по контрактам футболистов составляют уже более четырех месяцев.

- Зарплаты по-прежнему не платятся?

- Нет, задолженности никому не выплачены.



- Вам тоже денежка не капает на карту?

- Никому не капает. Не только мне. Всему персоналу не капает. Все в одинаковых условиях.



- Как-то руководство что-то обещает?

- Были произнесены слова представителями областной администрации. Они, как учредители клуба, сказали, что расчеты должны произойти. Но пока…



- Сроки непонятны?

- Пока неясно ни по срокам, ни за что рассчитаются.

Напомним, после 14-ти туров команда Валерия Петракова занимает 14-е место в таблице чемпионата России.