Виталий Мутко: Никаких проблем со стадионом в Санкт-Петербурге нет
Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о строительстве стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
- Никаких проблем со стадионом в Санкт-Петербурге нет. Арена находится на завершающей стадии строительства. К этому стадиону приковано большое внимание прессы, поэтому каждый недочет становится достоянием аудитории. Нет никаких сомнений, что он будет готов вовремя и станет одним из лучших, - цитирует Мутко ТАСС.
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Напомним, арена на Крестовском острове строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы планируется завершить к 26 декабря 2016 года. Стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020, а первая тестовая игра с участием «Зенита» должна пройти в апреле 2017-го. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.