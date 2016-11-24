Артем Дзюба попал в команду недели FIFA 17

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

В десятую команду недели попал российский форвард «Зенита» Артем Дзюба, оформивший дубль в матче 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:1).

Лучшими в этой команде стали: Криштиану Роналду (мадридский «Реал»), Яя Туре («Манчестер Сити»), Сократис Папастатопулос (Дортмунская «Боруссия»), Давид Луиз («Челси») и Гарри Кейн («Тоттенхэм»).