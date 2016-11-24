Сесар Навас: Не могу сравнить победу над «Баварией» с какими-либо другими

Защитник «Ростова» Сесар Навас прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я не могу сравнить победу над «Баварией» с какими-либо другими в своей карьере, так как это был большой матч, матч Лиги чемпионов. Когда ты добиваешься такого результата перед своими болельщиками - ты испытываешь счастье, несравнимое ни с чем», - цитирует Наваса ТАСС.

Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке.

В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским «ПСВ», а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».