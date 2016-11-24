Сесар Навас: Не могу сравнить победу над «Баварией» с какими-либо другими
Защитник «Ростова» Сесар Навас прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Я не могу сравнить победу над «Баварией» с какими-либо другими в своей карьере, так как это был большой матч, матч Лиги чемпионов. Когда ты добиваешься такого результата перед своими болельщиками - ты испытываешь счастье, несравнимое ни с чем», - цитирует Наваса ТАСС.
Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке.
В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским «ПСВ», а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».
Матч
Голы
Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста
Предупреждения:
Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция