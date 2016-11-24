Виталий Минаков: Хочется надеяться, что Емельяненко поумнел
Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков дал комментарий относительно дальнейшей карьеры Александра Емельяненко, который 26 ноября выйдет на свободу.
– Александр является очень талантливым спортсменом, но между тем, он достаточно своеобразный товарищ. Наслышан о том, как Емельяненко подходит к подписанным контрактам. Без всякой ответственности. Где он может появится в ближайшее время? Без понятия, но мне хочется надеяться, что Александр поумнел и будет вести добропорядочный образ жизни, занимаясь тем, что у него получается лучше всего. Хочется верить, что он будет приносить пользу спорту, проводить мастер-классы, поскольку, как боец он очень талантлив. Видимо, что-то не сложилось в жизни, поэтому он оказался за решеткой, – заявил Минаков.
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