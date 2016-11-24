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Андрей Червиченко: Смолов и Дзюба - единственные качественные форварды в России

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что с возвращением нападающего Федора Смолова «Краснодар» вновь встанет на путь побед.

«Смолов и Дзюба, на мой взгляд, могут делить лавры первого нападающего страны. Это единственные качественные форварды в России. Федор, вернувшись после травмы на поле, сразу забил в игре с «Уралом», хотя это очень непростой соперник. Так что в с возвращением Смолова «Краснодар», безусловно, преодолеет не слишком удачную полосу», - сказал Червиченко «Советскому спорту».

Сегодня команда Игоря Шалимова в пятом туре группового этапа Лиги Европы примет «Зальцбург». Встреча начнется в 21:00 мск.

«Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«Краснодар» с шестью очками занимает второе место в группе I, «Зальцбург» с тремя баллами - третий.

Матч

Краснодар - Зальцбург

Место и дата

24 ноября 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция



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