Сергей «God» Брагин покинул Team Empire

Сергей «God» Брагин покинул состав команды Team Empire по Dota 2. Контракт игрока выкупила другая команда.



«Я очень рад, что Сергей оказался у нас в команде и мне непонятны причины негативных комментариев о нём в интернете среди болельщиков различных команд.



Сергей — отличный человек и профессионал своего дела. Это ощущалось в его подходе к играм, в его желании и стремлении побеждать. Спасибо Сергею за ту роль и долю ответственности, которую он взял на себя в нашей команде!

К сожалению для менеджмента, в большинстве случаев вера одного игрока в другого сильнее доверия к менеджменту. Возможно, это не всегда ошибочно, но мне, тем не менее, жаль, что сейчас наши пути с Сергеем расходятся.

Тот вариант, который он выбрал, также имеет полное право на существование, и я искренне желаю Сергею только удачи и побед! Буду снова рад поработать с ним в будущем», - заявил спортивный директор Team Empire Александр StrangeR Соломонов.



Брагин выступал за Team Empire с сентября этого года. Напомним, что ранее команду также покинул Илья «ALOHADANCE» Коробкин.



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