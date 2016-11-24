Ковалев и Уорд могут провести реванш в апреле 2017 года

Реванш между Сергеем Ковалевым и новым чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уордом может состояться в апреле 2017 года. Об этом сообщает BoxingScene со ссылкой на промоутера россиянина Кэти Дуву.



Отмечается, что на апрель канал HBO может предоставить дату для трансляции этого боя по системе Pay-Per-View. Также сообщается, что если встреча не состоится в апреле, то он пройдет в июне или ноябре. Однако, команда Ковалева не хочет ждать реванша целый год.



Напомним, первый бой между спортсменами состоялся 20 ноября. Судьи отдали победу Уорду, который в начале встречи был послан в нокдаун.