Дженсон Баттон: Я начинаю уик-энд с мыслью о том, что меня ждет последняя гонка в «Формуле-1»

Британский пилот «Макларен» Дженсон Баттон поделился эмоциями перед последней гонкой «Формулы-1» в карьере.

«Я начинаю этот уик-энд с мыслью о том, что меня ждет последняя гонка. Это было долгое путешествие, поскольку я занимаюсь автоспортом с восьми лет. Все, что я делал до «Формулы-1», было связано с целью оказаться здесь. Ты попадаешь в «большие призы» преисполненным мечтами, стремишься сделать себе имя и надеешься оставить после себя память.

Я провел более 300 Гран-при. Безусловно, я доволен тем, чего смог добиться, и знаю, что только сейчас у меня начинается настоящая жизнь», - сказал Баттон.

Ранее в «Макларен» объявили о том, что в следующем сезоне место Баттона займет Стоффель Вандорн.

Перед заключительной гонкой сезона 36-летний британец расположился на 15-м месте личного зачета, имея в активе 21 очко.

Напомним, гонка Гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье, 27 ноября.



