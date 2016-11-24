Кристиан Нобоа – в команде недели Лиги чемпионов

Отец Азмуна: Поедет ли мой сын в зарубежный клуб? Спросите об этом у Бердыева

Отец нападающего «Ростова» Сердара Азмуна Халил Азмун рассказал о роли Курбана Бердыева в судьбе его сына, а также прокомментировал информацию о том, что представители Следственного комитета Татарстана хотели допросить игрока по делу о его трансфере из «Рубина».