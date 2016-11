Кристиан Нобоа – в команде недели Лиги чемпионов

УЕФА назвала одиннадцать лучших футболистов пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В команду недели попал полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа, забивший победный гол в матче с «Баварией» (3:2).

Помимо 31-летнего эквадорца в команду попали три игрока дортмундской «Боруссии» (Марко Ройс, Синдзи Кагава и Усман Дембеле), два футболиста «Ювентуса» (Клаудио Маркизио и Леонардо Бонуччи) и по одному игроку из «Тоттенхэма» (Уго Лльорис), «Монако» (Джибриль Сидибе), «Бенфики» (Эдуардо Сальвио), «Бешикташа» (Рикарду Куарежма) и «Лиона» (Рафаэль).

