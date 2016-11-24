Тошич и Ионов провели тренировку по индивидуальной программе

ЦСКА начал подготовку к домашней встрече 15-го тура чемпионата России против «Рубина».

Как сообщает Bobsoccer, пропустившие матч Лиги чемпионов с «Байером» (1:1) полузащитники Зоран Тошич и Алексей Ионов занимались по индивидуальной программе. В пятницу на стадионе «Октябрь» состоится предыгровая тренировка армейцев, после которой станет ясно, можно ли рассчитывать на этих футболистов.

Матч ЦСКА - «Рубин» пройдет в Москве в субботу. Начало - в 14:00 мск.