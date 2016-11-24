Тошич и Ионов провели тренировку по индивидуальной программе
ЦСКА начал подготовку к домашней встрече 15-го тура чемпионата России против «Рубина».
Как сообщает Bobsoccer, пропустившие матч Лиги чемпионов с «Байером» (1:1) полузащитники Зоран Тошич и Алексей Ионов занимались по индивидуальной программе. В пятницу на стадионе «Октябрь» состоится предыгровая тренировка армейцев, после которой станет ясно, можно ли рассчитывать на этих футболистов.
Матч ЦСКА - «Рубин» пройдет в Москве в субботу. Начало - в 14:00 мск.
Матч
Место и дата
26 ноября 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
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