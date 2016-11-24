Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит0 : 0СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак0 : 0Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тошич и Ионов провели тренировку по индивидуальной программе

Источник:  BobSoccerКомментарии

ЦСКА начал подготовку к домашней встрече 15-го тура чемпионата России против «Рубина».

Как сообщает Bobsoccer, пропустившие матч Лиги чемпионов с «Байером» (1:1) полузащитники Зоран Тошич и Алексей Ионов занимались по индивидуальной программе. В пятницу на стадионе «Октябрь» состоится предыгровая тренировка армейцев, после которой станет ясно, можно ли рассчитывать на этих футболистов.

Матч ЦСКА - «Рубин» пройдет в Москве в субботу. Начало - в 14:00 мск.

Матч

ЦСКА - Рубин

Место и дата

26 ноября 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хавьер Грасия: Осталось три игры, на которые мы должны настраиваться, как на три финалаГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями от концовки первой части сезона чемпионата России.Дмитрий Баринов: Хорошо, что начался процесс омоложения сборнойПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил свои шансы сыграть за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018.Тульский «Арсенал» на сборах сыграет с «Лудогорцем», Марибором» и «Астаной»Стали известны три спарринг-партнера тульского «Арсенала» на зимних сборах в Турции.ОПРОС: Кто из представителей России в Лиге чемпионов выйдет в 1/16 финала Лиги Европы?После пятого тура группового турнира Лиги чемпионов оба российских клуба сохраняют шансы выйти в плей-офф Лиги Европы.«Брюгге» сделал предложение ЦСКА по СтрандбергуБельгийский футбольный клуб «Брюгге» сделал предложение ЦСКА по покупке молодого форварда ЦСКА Карлоса Страндберга, сообщает Aftonbladet.Отец Азмуна: Поедет ли мой сын в зарубежный клуб? Спросите об этом у БердыеваОтец нападающего «Ростова» Сердара Азмуна Халил Азмун рассказал о роли Курбана Бердыева в судьбе его сына, а также прокомментировал информацию о том, что представители Следственного комитета Татарстана хотели допросить игрока по делу о его трансфере из «Рубина».Игроки «Томи» пообещали не бойкотировать матч с «Крыльями Советов»Футболисты «Томи» на встрече с болельщиками пообещали не бойкотировать гостевой матч 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».«Зенит» согласен на перенос матча с «Ростовом»«Зенит» готов пойти навстречу «Ростову» в вопросе переноса матча 17-го тура чемпионата России, запланированного на 3 декабря, сообщает «Чемпионат».Каррера и мышь. Колонка Евгения ДзичковскогоКаррера и мышь. Колонка Евгения ДзичковскогоОбозреватель «Советского спорта» – о потенциальном конфликте главного тренера «Спартака» с самим «Спартаком».Валерий Рейнгольд: Почему все так удивились победе «Ростова» над «Баварией»?Валерий Рейнгольд: Почему все так удивились победе «Ростова» над «Баварией»?Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил футболистов «Ростова» за матч с «Баварией» (3:2).Андрей Червиченко: Смолов и Дзюба – единственные качественные форварды в РоссииБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что с возвращением нападающего Федора Смолова «Краснодар» вновь встанет на путь побед.Артем Дзюба попал в команду недели FIFA 17Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.Спортдиректор «Томи»: Задолженности? Пока неясно ни по срокам, ни за что рассчитаютсяСпортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что просвета в ситуации с задолженностями перед командой не видно.Кристиан Паскуато: Был бы рад перейти в «Спартак» или «Зенит»Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато признался, что хотел бы продолжить карьеру в «Спартаке» или «Зените».Андрей Сметанин: Федун нацелился на чемпионство, поэтому Промес никуда не уйдетБывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сметанин рассказал, при каких условиях руководству красно-белых следует продать полузащитника Квинси Промеса.Андрей Каряка: С «Арсеналом» будет напряженный и интересный матчСтарший тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился мнением о соперниках пермяков в оставшихся до зимнего перерыва матчах РФПЛ.«Ростов» – лучший! Колонка Андрея Малосолова«Ростов» – лучший! Колонка Андрея МалосоловаОбозреватель «Советского спорта» предлагает назвать «Ростов» лучшей командой России 2016 года.Таски вернулся в общую группу «Спартака»Футболисты «Спартака» продолжают подготовку к матчу 15-го тура РФПЛ с «Тереком», сообщает официальный сайт красно-белых.Анатолий Бышовец: Сомневаюсь, что в «Спартаке» покупаются игроки без ведома КаррерыЗаслуженный тренер России Анатолий Бышовец усомнился в том, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не участвует в трансферной политике клуба.«Спартак» не планирует продавать Промеса до конца сезона«Спартак» не планирует продавать голландского нападающего Квинси Промеса как минимум до конца сезона.

Рубин
Рубинкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Зоран Тошич
Зоран Тошичвсе новости
Алексей Ионов
Алексей Ионоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение