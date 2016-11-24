Менеджер Емельяненко: Планировали организовать Александру бой с Антонио Силвой
Менеджер Александра Емельяненко Олег Раевский заявил, что россиянин мог провести поединок с бразильцем Антоньо Силвой.
«Мы планировали организовать Александру бой с Бигфутом. Но бразилец проиграл, и мы решили отказаться от этой идеи», – приводит слова Раевского ТАСС.
Напомним, 18 ноября Силва потерпел поражение от Ивана Штыркова на турнире RCC BOXING, который проходил в Екатеринбурге.
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