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Хоккеист Морозов и певица Нюша стали послами ЧМ-2018

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Мэр Казани и президент «Рубина» Ильсур Метшин посвятил хоккеиста, экс-капитана «Ак Барса» и сборной России Алексея Морозова и певицу Нюшу в послы чемпионата мира—2018. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отметим, что ранее послами турнира в России от Казани стали: Сергей Рыжиков, Эльмир Набиуллин, Ирек Зиннуров, Эльмира Калимуллина и Екатерина Скулкина.

Напомним, что в субботу, 26 ноября, в Казани пройдёт жеребьевка Кубка конфедераций.

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