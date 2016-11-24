Хоккеист Морозов и певица Нюша стали послами ЧМ-2018

Мэр Казани и президент «Рубина» Ильсур Метшин посвятил хоккеиста, экс-капитана «Ак Барса» и сборной России Алексея Морозова и певицу Нюшу в послы чемпионата мира—2018. Об этом сообщает «Чемпионат».



Отметим, что ранее послами турнира в России от Казани стали: Сергей Рыжиков, Эльмир Набиуллин, Ирек Зиннуров, Эльмира Калимуллина и Екатерина Скулкина.



Напомним, что в субботу, 26 ноября, в Казани пройдёт жеребьевка Кубка конфедераций.