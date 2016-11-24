Гандболисты России приняли участие в масштабном флешмобе Mannequin Challenge

Гандболисты российской Суперлиги приняли участие в масштабном флешмобе Mannequin Challenge, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Федерацию гандбола России.

В съемках поучаствовали как женские, так и мужские команды. Игроки находились в разных местах: от гандбольных площадок и спортивных залов до столовых и душевых.

Масштабный флешмоб в исполнении клубов Суперлиги уже в Сети! Дружная гандбольная семья представляет вам свой #mannequinchallenge. pic.twitter.com/h9P656FglS — Гандбол России (@rushandball) 23 ноября 2016 г.

Напомни, Mannequin Challenge – флешмоб, распространившийся в интернете в октябре 2016 года. Группа людей остается неподвижной пока между ними перемещается оператор, записывающий видео. Впервые был замечен в твиттере 27 октября 2016 года. Сопровождается хештегом #MannequinChallenge и рядом музыкальных композиций.