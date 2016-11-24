«Ак Барс» всухую обыграл «Кузню»
Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Ак Барсу» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Федор Малыхин и Михаил Варнаков.
Сибирский клуб потерпел 29-е поражение и замыкает таблицу Восточной конференции, казанцы в ней - на третьей строчке.
26 ноября «Металлург» примет «Ладу», а «Ак Барс» в тот же день сыграет на выезде с «Авангардом».
Матч
Металлург Нк - Ак Барс - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Малыхин (Варнаков), 25:46 (0:1). Варнаков (Захарчук), 42:25 (0:2).
Место и дата
24 ноября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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