Беляков установил рекорд КХЛ по заблокированным броскам
Сегодня в первом периоде матча чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Лада» 23-летний защитник сибиряков Федор Беляков заблокировал 114-й бросок в этом сезоне и превзошел достижение лиги, принадлежавшее защитнику СКА и сборной России Максиму Чудинову.
Питерский армеец 113 раз не позволил шайбе долететь до своих ворот.
Матч
Сибирь - Лада - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Шумаков (Санников), 6:25 (1:0). Шалунов (Шумаков, Полашек), 21:07 (2:0). Синицын (Белоусов), 54:01 (2:1). Артюхин (Кемппайнен), 56:11 (3:1).
Место и дата
24 ноября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
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