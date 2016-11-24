Беляков установил рекорд КХЛ по заблокированным броскам

Сегодня в первом периоде матча чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Лада» 23-летний защитник сибиряков Федор Беляков заблокировал 114-й бросок в этом сезоне и превзошел достижение лиги, принадлежавшее защитнику СКА и сборной России Максиму Чудинову.

Питерский армеец 113 раз не позволил шайбе долететь до своих ворот.