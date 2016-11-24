«Зенит» согласен на перенос матча с «Ростовом»
«Зенит» готов пойти навстречу «Ростову» в вопросе переноса матча 17-го тура чемпионата России, запланированного на 3 декабря, сообщает «Чемпионат».
По данным издания, «Ростов» пока официально не инициировал перенос игры, однако будет готовить обращение в ближайшее время. Питерцы готовы пойти навстречу ростовчанам и перенести встречу на 1 или 2 декабря.
«Ростов»,
борющийся
за
выход в плей-офф Лиги Европы, 6 декабря
сыграет
в гостях с
«ПСВ» в заключительном
туре
группового этапа Лиги чемпионов.
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