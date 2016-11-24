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«Зенит» согласен на перенос матча с «Ростовом»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

«Зенит» готов пойти навстречу «Ростову» в вопросе переноса матча 17-го тура чемпионата России, запланированного на 3 декабря, сообщает «Чемпионат».

По данным издания, «Ростов» пока официально не инициировал перенос игры, однако будет готовить обращение в ближайшее время. Питерцы готовы пойти навстречу ростовчанам и перенести встречу на 1 или 2 декабря.

«Ростов», борющийся за выход в плей-офф Лиги Европы, 6 декабря сыграет в гостях с «ПСВ» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.



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