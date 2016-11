Blizzard и NGE анонсировали турнир по Overwatch

Riot Games может продать права на показ матчей League of Legends

Riot Games может продать права на показ матчей League of Legends Компания Riot Games собирается продать права на показ трансляций LCS дочерней компании MLB — Major League Baseball Advaced Media (MLBAM). Об этом сообщили источники из Los Angeles Times.

LGD.FY выступит с заменами на The Boston Major Китайский коллектив LGD.FY выступит на турнире The Boston Major 2016 с двумя заменами.

«ВКонтакте» и сеть кинотеатров «Формула Кино» покажут финал The Boston Major 2016 10 декабря социальная сеть «ВКонтакте» и сеть кинотеатров «Формула Кино» покажут официальную русскоязычную трансляцию финала Бостонского мэйджора по игре Dota 2 в кинозалах сети.

В FIFA 17 можно будет поиграть бесплатно в эти выходные EA Sports объявила, что в FIFA 17 можно будет бесплатно поиграть с 24 по 27 ноября на Xbox One и PlayStation 4.