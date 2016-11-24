Blizzard и NGE анонсировали турнир по Overwatch

Компания Blizzard совместно с Next Generation Esports проведет турнир Overwatch Winter Premiere.



Чемпионат стартует в декабре этого года, а закончится в январе 2017. Принять в нем участие сможет любая команда из Северной Америки.



С 10 по 13 декабря пройдут открытые отборочные. 8 сильнейших коллективов получат посев в групповой стадии, а спустя три недели шесть команд сыграют на LAN-финале в городе Бурбанк, США. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.



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