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Фернандо Торрес – Стивену Джеррарду: Для меня было честью играть с вами

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший форвард «Ливерпуля» Фернандо Торрес прокомментировал решение экс-капитана «красных» Стивена Джеррарда завершить профессиональную карьеру.

«Для меня было честью играть с вами», – написал Торрес на своей странице в Twitter.

Ранее футболист объявил, что покидает клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» по истечении срока контракта. Всего за «Гэлакси» полузащитник провел 39 матчей, забил 5 голов и отдал 15 голевых передач.

Отметим, что  а зосновной состав «Ливерпуля» Джеррард провел 17 сезонов, сыграв в 710-ти матчах, в которых забил 85 голов. Вместе с командой полузащитник выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок УЕФА. 

Также в его активе 114 матчей и забил 21 гол.  за сборную Англии.


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