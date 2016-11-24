Фернандо Торрес – Стивену Джеррарду: Для меня было честью играть с вами

Бывший форвард «Ливерпуля» Фернандо Торрес прокомментировал решение экс-капитана «красных» Стивена Джеррарда завершить профессиональную карьеру.



«Для меня было честью играть с вами», – написал Торрес на своей странице в Twitter.

Ранее футболист объявил, что покидает клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» по истечении срока контракта. Всего за «Гэлакси» полузащитник провел 39 матчей, забил 5 голов и отдал 15 голевых передач.

Отметим, что а зосновной состав «Ливерпуля» Джеррард провел 17 сезонов, сыграв в 710-ти матчах, в которых забил 85 голов. Вместе с командой полузащитник выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Также в его активе 114 матчей и забил 21 гол. за сборную Англии.



