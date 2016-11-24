Майкл Оуэн: Джеррард уже в 11 лет показывал футбол мирового уровня

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал решение экс-капитана «красных» Стивена Джеррарда завершить профессиональную карьеру.



«Мы вместе начали свою карьеру в «Ливерпуле». Когда я познакомился с Джеррардом, ему было 11 лет, но уже тогда он показывал игру мирового класса. Этот человек был величайшим футболистом мерсисайдского клуба», – написал Оуэн на своей странице в Twitter.

We started at Liverpool together at 11. He was brilliant then. He went on to be world class. Liverpool's greatest player. Congrats Stevie G. — michael owen (@themichaelowen) 24 ноября 2016 г.

Ранее футболист объявил, что покидает клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» по истечении срока контракта. Всего за «Гэлакси» полузащитник провел 39 матчей, забил 5 голов и отдал 15 голевых передач.

Отметим, что а зосновной состав «Ливерпуля» Джеррард провел 17 сезонов, сыграв в 710-ти матчах, в которых забил 85 голов. Вместе с командой полузащитник выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок УЕФА.



Также в его активе 114 матчей и забил 21 гол. за сборную Англии.



