Майкл Оуэн: Джеррард уже в 11 лет показывал футбол мирового уровня

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал решение экс-капитана «красных» Стивена Джеррарда завершить профессиональную карьеру.



«Мы вместе начали свою карьеру в «Ливерпуле». Когда я познакомился с Джеррардом, ему было 11 лет, но уже тогда он показывал игру мирового класса. Этот человек был величайшим футболистом мерсисайдского клуба», – написал Оуэн на своей странице в Twitter.

We started at Liverpool together at 11. He was brilliant then. He went on to be world class. Liverpool's greatest player. Congrats Stevie G.