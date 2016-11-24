Арсен Венгер: Ивоби нужно усвоить урок и готовится к следующему матчу

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал автогол Алекса Ивоби в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (2:2).

«Послушайте, такое случается. Особенно разочаровывает тот факт, что Оспина стоял позади его и был готов отразить удар. Думаю, Алекс разочарован больше всех остальных. Этот урок нужно усвоить, поддержать его и готовиться к следующему матчу», - сказал Венгер.

Напомним, мяч Ивоби, забитый на 77-й минуте в свои ворота не позволил «Арсеналу» обыграть ПСЖ.

После этой встречи «канониры» и парижане делят первую строчку в группе, имея в активе по 11 очков.

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