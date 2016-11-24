Арсен Венгер: Ивоби нужно усвоить урок и готовится к следующему матчу
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал автогол Алекса Ивоби в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (2:2).
«Послушайте, такое случается. Особенно разочаровывает тот факт, что Оспина стоял позади его и был готов отразить удар. Думаю, Алекс разочарован больше всех остальных. Этот урок нужно усвоить, поддержать его и готовиться к следующему матчу», - сказал Венгер.
Напомним, мяч Ивоби, забитый на 77-й минуте в свои ворота не позволил «Арсеналу» обыграть ПСЖ.
После этой встречи «канониры» и парижане делят первую строчку в группе, имея в активе по 11 очков.
Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур
Матч
Голы
Кавани 18 (0:1). Жиру 45 (1:1 - пен.). Вератти 60 (2:1 - автогол). Айвоби 77 (2:2 - автогол).
Состав
Арсенал: Оспина, Мустафи, Косьельни, Дженкинсон (Окслейд-Чемберлен, 81), Гиббс, Озил, Коклен (Уолкотт, 80), Рэмзи, Санчес, Жиру, Айвоби (Джака, 77)
ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва, Маркиньос, Максвелл, Менье, Вератти, Мотта, Матюиди, Крыховяк (Бен Арфа, 67), Лукас (Хесе, 89), Кавани
Предупреждения:
Коклен, 34; Косьельни, 53 - Маркиньос, 31; Вератти, 55
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
23 ноября 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция