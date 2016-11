Джибриль Сиссе расстроен решением Джеррарда завершить карьеру

Бывший форвард «Ливерпуля» Джибриль Сиссе высказался о решении экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда завершить профессиональную карьеру.



«Какая печальная новость. Расстроен, что мой капитан уходит в отставку. Горд, что у меня была возможность играть с Джеррардом за одну команду и выигрывать трофеи», – написал Сиссе на своей странице в Twitter.

What a sad news to hear that my captain is retirering so proud to had the opportunity to play alongside you and to win some major trophies pic.twitter.com/jWFLVWdWNG