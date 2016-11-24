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Джибриль Сиссе расстроен решением Джеррарда завершить карьеру

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший форвард «Ливерпуля» Джибриль Сиссе высказался о решении экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда завершить профессиональную карьеру.

«Какая печальная новость. Расстроен, что мой капитан уходит в отставку. Горд, что у меня была возможность играть с Джеррардом за одну команду и выигрывать трофеи», – написал Сиссе на своей странице в Twitter. 

Ранее футболист объявил, что покидает клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» по истечении срока контракта. Всего за «Гэлакси» полузащитник провел 39 матчей, забил 5 голов и отдал 15 голевых передач.

Отметим, что  а зосновной состав «Ливерпуля» Джеррард провел 17 сезонов, сыграв в 710-ти матчах, в которых забил 85 голов. Вместе с командой полузащитник выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок УЕФА. 

Также в его активе 114 матчей и забил 21 гол.  за сборную Англии.

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