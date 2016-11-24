Игроки «Томи» пообещали не бойкотировать матч с «Крыльями Советов»

Футболисты «Томи» на встрече с болельщиками пообещали не бойкотировать гостевой матч 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».

Ранее игроки сибирского клуба из-за задолженностей по зарплате допускали такую возможность.

«Футболисты сказали, что не намерены бойкотировать матч в Самаре из-за многомесячных невыплат зарплаты, и настраиваются на самую серьезную борьбу за победу в ключевом матче», - говорится на официальном сайте «Томи».

Игра пройдет 27 ноября. Томичи с девятью очками занимают 14-е место, самарцы с 8 баллами - на 16-й строчке.





