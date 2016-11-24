«Зенит» – «Маккаби». Лодыгин – в воротах, Новосельцев и Джорджевич – в стартовом составе
Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на матч группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива.
Стартовый состав: Лодыгин, Нету, Новосельцев, Кришито, Жирков, Гарсия, Витесль, Жулиано, Кокорин, Мак, Джорджевич.
Запасные: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Маурисио, Юсупов, Кержаков А., Дзюба.
Напомним, матч пройдет на стадионе «Петровский» сегодня, 24 ноября, и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Зенит - Маккаби Т-А - 0:01-й тайм
Состав
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Витсель, Жирков, Мак, Жулиано, Кокорин, Джорджевич
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Тиби, Бен Харуш, Филипенко, Скарионе, Голаса, Медуньянин, Игебор, Бен Хаим II, Бен Басат
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция