«Сибирь» обыграла «Ладу»
«Сибирь» дома взяла верх над «Ладой» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Евгений Артюхин, у гостей - Дмитрий Синицин.
Команда из Новосибирска осталась на девятом месте в Восточной конференции, волжане - на 13-й строчке.
26 ноября «Сибирь» примет «Нефтехимик», а «Лада» в тот же день сыграет на выезде с новокузнецким «Металлургом».
Матч
Сибирь - Лада - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Шумаков (Санников), 6:25 (1:0). Шалунов (Шумаков, Полашек), 21:07 (2:0). Синицын (Белоусов), 54:01 (2:1). Артюхин (Кемппайнен), 56:11 (3:1).
Место и дата
24 ноября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически