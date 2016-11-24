Отец Азмуна: Поедет ли мой сын в зарубежный клуб? Спросите об этом у Бердыева

Отец нападающего «Ростова» Сердара Азмуна Халил Азмун рассказал о роли Курбана Бердыева в судьбе его сына, а также прокомментировал информацию о том, что представители Следственного комитета Татарстана хотели допросить игрока по делу о его трансфере из «Рубина».



«Я в семье его отец, а на футбольном поле его отец Курбан Бердыев, поэтому нужно интересоваться у него, поедет Сердар в зарубежный клуб или останется в России.



Допрос моего сына? Я очень был расстроен этим эпизодом. Полиция и спорт - это совершенно разные вещи. Очень неправильно поступили, что пришли в день игры и стали требовать что-то. До этого я очень сильно любил Казань, а после этого случая вычеркнул их», – заявил отец игрока агентству «Р-Спорт».



Согласно информации Transfermarkt.de, Азмун перешел из «Рубина» в «Ростов» 27 июля текущего года за 2,30 млн евро.



Ранее сообщалось, что «Рубин» не признает законным переход Азмуна в «Ростов». Спортивный юрист Михаил Прокопец рассчитывает, что ФИФА вынесет решение по этому вопросу в январе. В казанском клубе ситуацию не комментируют.





