Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит0 : 0СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак0 : 0Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Вяльбе: Легков выздоровел и выступит на первом этапе Кубка мира в Финляндии

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что олимпийский чемпион Сочи по лыжным гонкам Александр Легков выздоровел и примет участие в первом этапе Кубка мира, который пройдет 26-27 ноября в финской Руке

Ранее старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков допустил, что Легков может пропустить эти соревнования из-за простуды.

«Легков примет участие в первом этапе Кубка мира, он выздоровел», – цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Легков из-за простуды может пропустить первый этап Кубка мираСтарший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков сообщил, что олимпийский чемпион Александр Легков из-за простуды может пропустить первый этап Кубка мира.Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкамПеред стартом Кубка мира по биатлону российский биатлонист Антон Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Свердловской области.В «Битце» прошел второй «Добрый грязный трейл»В «Битце» прошел второй «Добрый грязный трейл»московской зоне отдыха «Битца» в рамках проекта «Спорт во благо» во второй раз прошел благотворительный забег по пересеченной местности – «Добрый грязный трейл».Тереза Йохауг временно дисквалифицирована на два месяца за применение допингаОлимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг временно дисквалифицирована до 18 декабря, сообщает официальный сайт Норвежского антидопингового агентства.Президент FIS: Все международные соревнования в России могут быть отмененыПрезидент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Жан-Франко Каспер не исключил отмены всех запланированных в России на 2017 год международных соревнований.Анфиса Резцова: Легкову бы в тренеры пойти, а он все туда же... В депутатыТрехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова не считает необходимым привлекать в российский спорт иностранных тренеров.Александр Легков: Нужно равняться на Фелпса и Болта, завоевывать столько же медалейРоссийский лыжник Александр Легков рассказал о своих впечатлениях от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.Александр Легков: Мотивирую себя тем, что я еще не старый, еще что-то могуРоссийский лыжник Александр Легков рассказал, как мотивирует себя.Александр Панжинский: На Олимпиаде-2018 пока не концентрируюсь, сосредоточен на Кубке мираСеребряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от выступления в Спринте на Дворцовой-2016, а также рассказал о подготовке к предстоящему сезону.Евгений Дементьев: Устюгов созрел для больших побед, ему по силам выиграть Кубок мираОлимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился ожиданиями от предстоящего сезона.Наталья Матвеева: Если женская сборная правильно подготовится к сезону – будут и результатыРоссийская лыжница Наталья Матвеева в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделилась впечатлениями от участия в Спринте на Дворцовой и оценила перспективы женской сборной России на следующий сезон.Алексей Петухов: Вяльбе всегда меня поддерживает, я к ней тоже уважительно отношусьРоссийский лыжник Алексей Петухов после Спринта на Дворцовой-2016 поделился ожиданиями от следующего сезона.Глеб Ретивых: Хочу показать тренерскому штабу сборной, что буду готов выступать на ОлимпиадеРоссийский лыжник Глеб Ретивых, выигравший мужскую гонку в рамках Спринта на Дворцовой, в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru рассказал о подготовке и целях на предстоящий сезон.Александр Легков: Если скажу, что сборная России по футболу выступила на уровне, буду единственным в РоссииОлимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился впечатлениями от выступления на Спринте на Дворцовой, а также рассказал о подготовке к сезону и своих предпочтениях в финале Евро-2016.Никита Крюков: Финиш на Олимпиаде в Сочи полгода не давал мне покояНикита Крюков: Финиш на Олимпиаде в Сочи полгода не давал мне покояОлимпийский чемпион и чемпион мира по лыжам Никита Крюков – о критике Елены Вяльбе, проблеме футбольной сборной России и многом другом.Были иконами – стали изгоями? Страшный олимпийский год российского спортаБыли иконами – стали изгоями? Страшный олимпийский год российского спортаРовно месяц остается до начала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Для сборной России это будет очень тревожное время.Андрей Кириленко: Легков и Устюгов поборются за Кубок мираПрезидент петербургской федерации лыжных гонок Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о причинах неудачного выступления Малышко, а также рассказал, за каким российским лыжником нужно внимательно следить в следующем сезоне.Выключите «Санта-Барбару»!Выключите «Санта-Барбару»!Sovsport.ru продолжает следить за сагой о российском допинге - бесконечной, как сериал «Санта-Барбара».Александр Легков: Какой-то Карабас-Барабас портит нервы своими заявлениями о допингеОлимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков прокомментировал слова бывшего главы антидопинговой лаборатории в Москве Григория Родченкова о применении спортсменом допинга.Александр Легков: Перепроверка допинг-проб – это политика. На Россию пытаются давить любыми путямиОлимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал ситуацию с перепроверкой допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх.

Александр Легков
Александр Легковвсе новости
Кубок мира по лыжным гонкам
Кубок мира по лыжным гонкам

Cпецпредложение