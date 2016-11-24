Елена Вяльбе: Легков выздоровел и выступит на первом этапе Кубка мира в Финляндии
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что олимпийский чемпион Сочи по лыжным гонкам Александр Легков выздоровел и примет участие в первом этапе Кубка мира, который пройдет 26-27 ноября в финской Руке
Ранее старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков допустил, что Легков может пропустить эти соревнования из-за простуды.
«Легков примет участие в первом этапе Кубка мира, он выздоровел», – цитирует Вяльбе «Р-Спорт».
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