Елена Вяльбе: Легков выздоровел и выступит на первом этапе Кубка мира в Финляндии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что олимпийский чемпион Сочи по лыжным гонкам Александр Легков выздоровел и примет участие в первом этапе Кубка мира, который пройдет 26-27 ноября в финской Руке

Ранее старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков допустил, что Легков может пропустить эти соревнования из-за простуды.

«Легков примет участие в первом этапе Кубка мира, он выздоровел», – цитирует Вяльбе «Р-Спорт».