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Полузащитник «Лестера» разбил «Ламборгини» стоимостью 190 тысяч фунтов стерлингов

Источник:  The SunКомментарии

Полузащитник «Лестера» Джеффри Шлупп разбил свой автомобиль «Ламборгини», стоимость которого 190 тысяч фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

ДТП произошло на трассе М1, спорткар 23-летнего футболиста занесло на мокрой дороге, после чего машина врезалась в дерево. Сам игрок «лис» не пострадал.

Шлупп, комментируя произошедшее полицейским, сказал: «Не волнуйтесь, у меня еще три таких машины». Но в интервью источнику футболист опроверг эти слова.

Стоит отметить что, полузащитник ганского происхождения владеет автомобилями Range Rover Sport, BMW i8 и спорткаром Mercedes.

Напомним, в нынешнем сезоне игрок принял участие в девяти матчах «Лестера».


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