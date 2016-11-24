Полузащитник «Лестера» разбил «Ламборгини» стоимостью 190 тысяч фунтов стерлингов
Полузащитник «Лестера» Джеффри Шлупп разбил свой автомобиль «Ламборгини», стоимость которого 190 тысяч фунтов стерлингов, сообщает The Sun.
ДТП произошло на трассе М1, спорткар 23-летнего футболиста занесло на мокрой дороге, после чего машина врезалась в дерево. Сам игрок «лис» не пострадал.
Don't fall for the bad coverage of Jeff Schlupp wrecking his Lamborghini https://t.co/10HpbaN2Ht— SB Nation Soccer (@SBNationSoccer) 23 ноября 2016 г.
Шлупп, комментируя произошедшее полицейским, сказал: «Не волнуйтесь, у меня еще три таких машины». Но в интервью источнику футболист опроверг эти слова.
Jeff Schlupp crashed his £190k Lamborghini on the M1 on Monday.— Leicester Views (@lcfcnewsnviews) 23 ноября 2016 г.
His reply- 'Don't worry, I've got 3 more'#LCFC #JeffSchlupp #BPL pic.twitter.com/643DEt4ohH
Стоит отметить что, полузащитник ганского происхождения владеет автомобилями Range Rover Sport, BMW i8 и спорткаром Mercedes.
Напомним, в нынешнем сезоне игрок принял участие в девяти матчах «Лестера».