Полузащитник «Лестера» разбил «Ламборгини» стоимостью 190 тысяч фунтов стерлингов

Полузащитник «Лестера» Джеффри Шлупп разбил свой автомобиль «Ламборгини», стоимость которого 190 тысяч фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

ДТП произошло на трассе М1, спорткар 23-летнего футболиста занесло на мокрой дороге, после чего машина врезалась в дерево. Сам игрок «лис» не пострадал.

Don't fall for the bad coverage of Jeff Schlupp wrecking his Lamborghini https://t.co/10HpbaN2Ht — SB Nation Soccer (@SBNationSoccer) 23 ноября 2016 г.

Шлупп, комментируя произошедшее полицейским, сказал: «Не волнуйтесь, у меня еще три таких машины». Но в интервью источнику футболист опроверг эти слова.

Стоит отметить что, полузащитник ганского происхождения владеет автомобилями Range Rover Sport, BMW i8 и спорткаром Mercedes.

Напомним, в нынешнем сезоне игрок принял участие в девяти матчах «Лестера».



