Полузащитник «Лестера» разбил «Ламборгини» стоимостью 190 тысяч фунтов стерлингов

Полузащитник «Лестера» Джеффри Шлупп разбил свой автомобиль «Ламборгини», стоимость которого 190 тысяч фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

ДТП произошло на трассе М1, спорткар 23-летнего футболиста занесло на мокрой дороге, после чего машина врезалась в дерево. Сам игрок «лис» не пострадал.

Don't fall for the bad coverage of Jeff Schlupp wrecking his Lamborghini https://t.co/10HpbaN2Ht

Шлупп, комментируя произошедшее полицейским, сказал: «Не волнуйтесь, у меня еще три таких машины». Но в интервью источнику футболист опроверг эти слова.

Jeff Schlupp crashed his £190k Lamborghini on the M1 on Monday.



His reply- 'Don't worry, I've got 3 more'#LCFC #JeffSchlupp #BPL pic.twitter.com/643DEt4ohH