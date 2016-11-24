«Авангард» уступил «Нефтехимику»
«Авангард» дома проиграл «Нефтехимику» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Рикард Йюнге, Константин Макаров и Геннадий Столяров, у хозяев - Никита Лисов.
Омичи по-прежнему занимают второе место в Восточной конференции, нижнекамцы - на девятой строчке.
26 ноября «Авангард» примет «Ак Барс», а «Нефтехимик» в тот же день сыграет в гостях с «Сибирью».
Матч
Авангард - Нефтехимик - 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
Голы:
Гюнге (Брюле, Секстон), 5:35 (0:1). Макаров (Столяров, Полыгалов), 5:49 (0:2). Столяров 13:41 (0:3).
Место и дата
24 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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