«Йокерит» – СКА. Белов и Яковлев – в первом звене, Широков вернулся в состав
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Евгений Иванников.
Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;
Второе звено: Чудинов - Хафизуллин, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Зубарев - Рукавишников, Мозес - Коскиранта - Барабанов;
Четвертое звено: Рыков, Широков - Каблуков - Кетов, Дергачев.
Напомним, матч пройдет 24 ноября в Хельсинки и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Йокерит - СКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
24 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
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