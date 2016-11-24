Титульный бой между британцем Сондерсом и россиянином Акавовым перенесен

Бой между пионом мира по версии WBO в среднем весе 27-летним англичанином Билли Джо Сондерсом и и 30-летним россиянином Артуром Акавовым перенесен второй раз, сообщает Sky Sports.

Первоначальной датой поединка значилось 22 октября, но из-за травмы британца бой был отложен до 26 ноября. Теперь датой поединка стало 3 декабря.

«Нам прислали медицинские документы Акавова, — заявил промоутер Фрэнк Уоррен. — Они были на русском, и когда мы их перевели на английский, стало понятно, что предоставленных документов было недостаточно».

Напомним, что на счету Сондерса 23 победы (12 досрочно), а на счету Акавова 16 побед (7 досрочно) и 1 поражение.