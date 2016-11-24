«Зенит» – Маккаби». Филипенко – в стартовом составе, Бенаюн начнет матч в запасе
Стала известна заявка «Маккаби» из Тель-Авива на матч группового этапа Лиги Европы против «Зенита».
Стартовый состав: Райкович, Даса, Медунянин, Скарионе, Бен-Басат, Бен-Хаим (№11), Тиби, Бен-Аруш, Филипенко, Голаса, Игиебор.
Запасные игроки: Даниэль, Кьяртанссон, Бен-Хаим (№26), Альберман, Бенаюн, Перец, Иэзикель.
Напомним, матч пройдет на стадионе «Петровский» 24 ноября и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Зенит - Маккаби Т-А - 0:01-й тайм
Состав
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Витсель, Жирков, Мак, Жулиано, Кокорин, Джорджевич
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Тиби, Бен Харуш, Филипенко, Скарионе, Голаса, Медуньянин, Игебор, Бен Хаим II, Бен Басат
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция