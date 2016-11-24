Даниил Квят: Жду зиму, чтобы отдохнуть и перезарядить батарейки

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят перед заключительной гонкой сезона, подвел итоги года и рассказал с каким настроением подходит к перерыву в «Формуле-1».

- Не могу сказать, что у меня какое-то особенное настроение, - цитирует Квята F1news.ru. - Я просто жду зиму, чтобы немного отдохнуть, перезарядить батарейки и начать снова тренироваться.

- Какой самый главный урок вы выучили в этом сезоне?



- Я знаю, что это за урок, но не стану о нем рассказывать. Простите. Я кое-чему научился, но предпочитаю не распространяться на эту тему.

- Какую гонку в этом сезоне считаете лучшей?

- В Китае.

- А худшая гонка?

-В Австралии. В ней даже не стартовал. Пришлось так далеко лететь, но в итоге показать ничего не получилось.

Напомним, перед заключительным этапом «Королевских гонок» 22-летний россиянин расположился на 14-й строчке личного зачета, имея в активе 25 очков.

Последняя гонка сезона пройдет в Абу-Даби 27 ноября.