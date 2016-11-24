Даниил Квят: Жду зиму, чтобы отдохнуть и перезарядить батарейки
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят перед заключительной гонкой сезона, подвел итоги года и рассказал с каким настроением подходит к перерыву в «Формуле-1».
- Не могу сказать, что у меня какое-то особенное настроение, - цитирует Квята F1news.ru. - Я просто жду зиму, чтобы немного отдохнуть, перезарядить батарейки и начать снова тренироваться.
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Какой
самый главный урок вы выучили в этом
сезоне?
- Я знаю, что это за урок, но не стану о нем рассказывать. Простите. Я кое-чему научился, но предпочитаю не распространяться на эту тему.
- Какую гонку в этом сезоне считаете лучшей?
- В Китае.
- А худшая гонка?
-В Австралии. В ней даже не стартовал. Пришлось так далеко лететь, но в итоге показать ничего не получилось.
Напомним, перед заключительным этапом «Королевских гонок» 22-летний россиянин расположился на 14-й строчке личного зачета, имея в активе 25 очков.
Последняя гонка сезона пройдет в Абу-Даби 27 ноября.