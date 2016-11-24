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«Зенит» – «Маккаби». Кононов присутствует на матче

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов присутствует на матче Лиги Европы между «Зенитом» и «Маккаби».

В середине сентября 2016 года Кононов покинул пост в краснодарской команде. В октябре специалист прошел стажировку в «Челси».

Напомним, матч проходит в Петербурге и начался в 19:00. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Зенит - Маккаби Т-А - 0:0

1-й тайм

Состав

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Витсель, Жирков, Мак, Жулиано, Кокорин, Джорджевич

Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Тиби, Бен Харуш, Филипенко, Скарионе, Голаса, Медуньянин, Игебор, Бен Хаим II, Бен Басат

Судья:

Александр Ставрев (Македония)

Место и дата

24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

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