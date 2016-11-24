«Зенит» – «Маккаби». Кононов присутствует на матче
Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов присутствует на матче Лиги Европы между «Зенитом» и «Маккаби».
В середине сентября 2016 года Кононов покинул пост в краснодарской команде. В октябре специалист прошел стажировку в «Челси».
Напомним, матч проходит в Петербурге и начался в 19:00. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Зенит - Маккаби Т-А - 0:01-й тайм
Состав
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Витсель, Жирков, Мак, Жулиано, Кокорин, Джорджевич
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Тиби, Бен Харуш, Филипенко, Скарионе, Голаса, Медуньянин, Игебор, Бен Хаим II, Бен Басат
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция
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