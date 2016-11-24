«Зенит» – «Маккаби». Фанаты петербуржцев устроили перфоманс, посвященный волевым победам клуба (видео)
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» - «Маккаби» фанаты сине-бело-голубых вспомнили три волевых победы, которые петербургский клуб одержал в Лиге Европы, чемпионате и первенстве СССР.
Первый баннер посвящен матчу против харьковского «Серпа и Молота» (3:2) 9 октября 1936 года - это была заключительная встреча осеннего чемпионата СССР-1936. Перед этим матчем «Сталинец» (название «Зенита» до 1939 года - Прим. ред.) был на предпоследней строчке группы «Б» с 9 очками. В случае поражения ленинградцы опустились бы на последнюю строчку и вылетели в группу «В». Проигрывая 0:2, «Сталинец» сумел отыграться, благодаря голам Лаврентьева, Смагина, Ларионова.
Второй - победе над тбилисским «Динамо» (3:2) 28 июля 1984 года. В матче 20-го тура «Зенит» пропустил два мяча за 9 минут: на 67-й и 76-й минутах, однако затем забил три за три минуты. В том сезоне сине-бело-голубые выиграли первое чемпионство.
Третий баннер о победе над «Маккаби» из Тель-Авива (4:3) 15 сентября 2016 года. «Зенит» проигрывал 0:3 к 70-й минуте, но благодаря голам Кокорина, Мака, Жулиано и Джорджевича вырвал победу.
Над ними располагается еще один баннер с фразой из песни Александра Розенбаума «Зенит» - это значит не сдаваться!».
Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Зенит - Маккаби Т-А - 2:0 (1:0)
Голы
Кокорин 44 (1:0). Кержаков А. 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Жирков (Ломбертс, 75), Витсель, Хави Гарсия, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков А., 66)
Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Даса, Филипенко, Тиби, Медуньянин (Перец, 82), Голаса, Скарионе (Бенаюн, 46), Игебор, Бен Хаим II (Джехезкель, 46), Бен Басат
Предупреждения:
Кришито, 74; Витсель, 79 - Перец, 83; Джехезкель, 88; Игебор, 90
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция