Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит0 : 0СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак0 : 0Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Баринов: Хорошо, что начался процесс омоложения сборной

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил свои шансы сыграть за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018.

- Шансы есть всегда, - считает 20-летний игрок. - Для начала надо играть в своем клубе. Постоянно. В каждом матче. По 90 минут. А потом уже смотреть: видит ли меня тренер сборной России в составе. Но все зависит от меня. Я готов биться.

- Следишь сейчас за нашей сборной?

- Конечно. Смотрю каждый матч. Хорошо, что начался процесс омоложения команды. Пока немного не хватает сыгранности, но это нормально – к 2018 году должны исправить этот момент. 

В нынешнем чемпионате России Баринов принял участие в двух матчах, результативными действиями не отметился. 

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах в России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хавьер Грасия: Осталось три игры, на которые мы должны настраиваться, как на три финалаГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями от концовки первой части сезона чемпионата России.Тульский «Арсенал» на сборах сыграет с «Лудогорцем», Марибором» и «Астаной»Стали известны три спарринг-партнера тульского «Арсенала» на зимних сборах в Турции.«Брюгге» сделал предложение ЦСКА по СтрандбергуБельгийский футбольный клуб «Брюгге» сделал предложение ЦСКА по покупке молодого форварда ЦСКА Карлоса Страндберга, сообщает Aftonbladet.Отец Азмуна: Поедет ли мой сын в зарубежный клуб? Спросите об этом у БердыеваОтец нападающего «Ростова» Сердара Азмуна Халил Азмун рассказал о роли Курбана Бердыева в судьбе его сына, а также прокомментировал информацию о том, что представители Следственного комитета Татарстана хотели допросить игрока по делу о его трансфере из «Рубина».Игроки «Томи» пообещали не бойкотировать матч с «Крыльями Советов»Футболисты «Томи» на встрече с болельщиками пообещали не бойкотировать гостевой матч 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».«Зенит» согласен на перенос матча с «Ростовом»«Зенит» готов пойти навстречу «Ростову» в вопросе переноса матча 17-го тура чемпионата России, запланированного на 3 декабря, сообщает «Чемпионат».Хоккеист Морозов и певица Нюша стали послами ЧМ-2018Мэр Казани и президент «Рубина» Ильсур Метшин посвятил хоккеиста, экс-капитана «Ак Барса» и сборной России Алексея Морозова и певицу Нюшу в послы чемпионата мира—2018. Об этом сообщает «Чемпионат».Тошич и Ионов провели тренировку по индивидуальной программеЦСКА начал подготовку к домашней встрече 15-го тура чемпионата России против «Рубина».Каррера и мышь. Колонка Евгения ДзичковскогоКаррера и мышь. Колонка Евгения ДзичковскогоОбозреватель «Советского спорта» – о потенциальном конфликте главного тренера «Спартака» с самим «Спартаком».Андрей Червиченко: Смолов и Дзюба – единственные качественные форварды в РоссииБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что с возвращением нападающего Федора Смолова «Краснодар» вновь встанет на путь побед.Артем Дзюба попал в команду недели FIFA 17Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.Виталий Мутко: Никаких проблем со стадионом в Санкт-Петербурге нетПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением о строительстве стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.Спортдиректор «Томи»: Задолженности? Пока неясно ни по срокам, ни за что рассчитаютсяСпортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что просвета в ситуации с задолженностями перед командой не видно.Андрей Сметанин: Федун нацелился на чемпионство, поэтому Промес никуда не уйдетБывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сметанин рассказал, при каких условиях руководству красно-белых следует продать полузащитника Квинси Промеса.Андрей Каряка: С «Арсеналом» будет напряженный и интересный матчСтарший тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился мнением о соперниках пермяков в оставшихся до зимнего перерыва матчах РФПЛ.«Ростов» – лучший! Колонка Андрея Малосолова«Ростов» – лучший! Колонка Андрея МалосоловаОбозреватель «Советского спорта» предлагает назвать «Ростов» лучшей командой России 2016 года.Таски вернулся в общую группу «Спартака»Футболисты «Спартака» продолжают подготовку к матчу 15-го тура РФПЛ с «Тереком», сообщает официальный сайт красно-белых.Анатолий Бышовец: Сомневаюсь, что в «Спартаке» покупаются игроки без ведома КаррерыЗаслуженный тренер России Анатолий Бышовец усомнился в том, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не участвует в трансферной политике клуба.ВИДЕО ДНЯ: Как новый стадион в Петербурге выглядит прямо сейчасВидео с высоты птичьего полета: вас удивит, насколько красива и похожа на готовую будущая арена финала Кубка конфедераций и полуфинала чемпионата мира-2018.95% света и 50 лет гарантии. Почему у стадиона в Петербурге самая крутая крыша95% света и 50 лет гарантии. Почему у стадиона в Петербурге самая крутая крышаСтадион приобрел окончательный вид, когда завершились работы на раздвижной кровле. Мы выяснили, почему крыша на арене уникальна.

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Дмитрий Баринов
Дмитрий Бариноввсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение