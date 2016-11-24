Дмитрий Баринов: Хорошо, что начался процесс омоложения сборной

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил свои шансы сыграть за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018.

- Шансы есть всегда, - считает 20-летний игрок. - Для начала надо играть в своем клубе. Постоянно. В каждом матче. По 90 минут. А потом уже смотреть: видит ли меня тренер сборной России в составе. Но все зависит от меня. Я готов биться.

- Следишь сейчас за нашей сборной?

- Конечно. Смотрю каждый матч. Хорошо, что начался процесс омоложения команды. Пока немного не хватает сыгранности, но это нормально – к 2018 году должны исправить этот момент.

В нынешнем чемпионате России Баринов принял участие в двух матчах, результативными действиями не отметился.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах в России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.