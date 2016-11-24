Хавьер Грасия: Осталось три игры, на которые мы должны настраиваться, как на три финала

Главный тренер «Рубина» Хавьера Грасия поделился ожиданиями от концовки первой части сезона чемпионата России.

- Наступает концовка первой части сезона. Вы чувствуете, что, может быть, команда устала или, наоборот, выходит на пик формы?

- Я не провожу сейчас такого анализа. Вы правильно отметили, что мы выходим на концовку первой части сезона. Осталось три игры, на которые мы должны настраиваться, как на три финала, потому что потенциально можно взять девять очков. С такой заряженностью нужно подходить к этим играм, несмотря на то, что нам предстоят битвы против очень серьезных соперников. Мы должны постараться взять максимальное количество очков, потому что очки нам необходимы.

Напомним, в ближайшем матче чемпионата России казанская команда отправится в Москву, где 26 ноября сыграет с ЦСКА. Спустя четыре дня примет тульский «Арсенал». А в заключительном матче первой части сезона 30 ноября вновь сыграет в столице, только на этот раз против «Спартака».