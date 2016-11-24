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Иван Скобрев: Работаю тренером в системе хоккейного клуба «Динамо»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Чемпион мира, двукратный призер Олимпиады в конькобежном спорте Иван Скобрев рассказал, чем он занимается в настоящее время.

Напомним, спортсмен официально объявил о завершении карьеры в феврале.

«Последние два месяца я работаю тренером в системе хоккейного клуба «Динамо», по большей части - с детьми всех возрастов, занимающихся в школе бело-голубых. Очень много для себя узнал за это время, вижу, какие моменты нужно обязательно подтягивать детям, получаю колоссальное удовольствие от работы с ребятами. «В «Динамо» тренируется и мой сын», - цитирует Скобрева «Р-Спорт».

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