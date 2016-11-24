Андрей Назаров: Упор сделали на первый период

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал гостевую победу над «Авангардом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Играли с сильным противником, сделали упор на первый период, и он у нас получился, а затем главной задачей было отобороняться. У нас нет основного вратаря, потому что оба сыграли равное количество матчей? Есть, но кто он - секрет», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Омичи по-прежнему занимают второе место в Восточной конференции, нижнекамцы - на десятой строчке.

26 ноября «Авангард» примет «Ак Барс», а «Нефтехимик» в тот же день сыграет в гостях с «Сибирью».

Матч Авангард - Нефтехимик - 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) Голы: Гюнге (Брюле, Секстон), 5:35 (0:1). Макаров (Столяров, Полыгалов), 5:49 (0:2). Столяров 13:41 (0:3). Место и дата 24 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция





