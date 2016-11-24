Владимир Путин встретится с главой ФИФА Джанни Инфантино

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 25 ноября встретится с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По информации источника, Инфантино прибудет в Россию для участия в жеребьевке Кубка Конфедераций 2017 года, которая пройдет в Казани 26 ноября.

Напомним, сборная России как представитель страны-организатора и три сборных с наивысшим рейтингом, опубликованным 24 ноября (Германия, Чили и Португалия), попали в первую корзину. Остальные четыре команды оказались во второй корзине (Мексика, Австралия, Новая Зеландия и представитель Африки, который станет известен в феврале). В ходе Официальной жеребьевки команды будут поочередно отправляться в одну из групп.

Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.