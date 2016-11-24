Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 0Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит2 : 3 БСКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак0 : 1Медвешчак
Футбол  Краснодар0 : 1Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Семак пригласил всех на презентацию книги Алексея Смертина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Сергей Семак пригласил всех поклонников футбола на презентацию книги Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона».

– Приглашаю всех на презентацию книги. Вы сможете пообщаться с ним, а также со многими интересными людьми. У вас будет возможность узнать одними из первых почему и зачем эта книга писалась, – рассказал Семак в интервью «Советскому спорту».

Презентация книги Алексея Смертина состоится в редакции «Советского спорта» 6 декабря в 18:30 мск.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Светлаков: Выход книги Смертина – это событиеИзвестный шоумен Сергей Светлаков поделился ожиданиями от предстоящего выхода книги Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона».Алексей Смертин принял участие в церемонии гашения марки ЧМ-2018Алексей Смертин принял участие в церемонии гашения марки ЧМ-2018Сегодня в Москве на почте России прошла церемония гашения марки, выпущенной в преддверии чемпионата мира, который пройдет в Москве в 2018 году.Пост для Семака. Андрей Малосолов о будущем специалистаПост для Семака. Андрей Малосолов о будущем специалистаСергей Семак отказался от предложения Виталия Мутко занять одну из должностей в Российском футбольном союзе.Семак отказался от должности в РФС ради тренерской карьерыПрезидент РФС Виталий Мутко предлагал бывшему капитану сборной России Сергею Семаку стать спортивным директором или вице-президентом РФС. Однако 40-летний специалист отказался от этого предложения.Алексей Скородед: Бесков отправлял меня посмотреть Семака в 1992 годуИзвестный футбольный агент Алексей Скородед, который работал помощником Константина Бескова в «Асмарале» и московском «Динамо»,Исинбаева и Семак примут участие в жеребьевке Кубка КонфедерацийДвукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и тренер «Зенита» Сергей Семак станут участниками жеребьевки Кубка Конфедераций-2017, сообщает пресс-служба ФИФА.«Обидно, что Бугаев в водке талант утопил». О чем книга Алексея Смертина«Обидно, что Бугаев в водке талант утопил». О чем книга Алексея СмертинаСмертин делится историей жизни в своей первой книге «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона», вышедшей в издательстве «Эксмо».«Становилось не по себе, когда игроки «Бордо» брили ноги». О чем книга Смертина«Становилось не по себе, когда игроки «Бордо» брили ноги». О чем книга СмертинаСмертин делится историей жизни в своей первой книге «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона», вышедшей в издательстве «Эксмо».«Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона». О чем книга Алексея Смертина«Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона». О чем книга Алексея СмертинаПервая книга одного из самых популярных футболистов своего времени Алексея Смертина.Алексей Смертин: У меня симпатии к волку, как к кандидату-талисману ЧМ-2018Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал о том, какому талисману ЧМ-2018 симпатизирует.Андрей Макаров: В Китае в магазинах играем в «крокодила»Андрей Макаров: В Китае в магазинах играем в «крокодила»Голкипер «Куньлуня» Андрей Макаров в интервью Spb.Sovsport.ru – о китайских таксистах, женитьбе и возвращении в НХЛ.Пинки для Анюкова и одно слово Луческу. «Зенит» перед матчем с АЗ в цифрахПинки для Анюкова и одно слово Луческу. «Зенит» перед матчем с АЗ в цифрахSpb.Sovsport.ru – о неожиданно закрытой открытой тренировке «Зенита» перед первым домашним матчем Луческу в Лиге Европы.Герман Зонин: На пост главного тренера «Зенита» нужно назначить СемакаИзвестный российский тренер Герман Зонин поделился своим мнением о том, кто из российских тренеров мог бы возглавить «Зенит». Он считает, что это мог бы быть Сергей Семак.Сергей Семак: Назначение Черчесова главным тренером сборной - абсолютно логичное и оправданное решениеТренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о встречах с президентом РФС Виталием Мутко и поделился мнением о назначении на пост главного тренера сборной России Станислава Черчесова.Сергей Семак: Пока я в «Зените», а дальше планирую начать самостоятельную карьеруТренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о желании начать самостоятельную тренерскую карьеру.«Черчесов – в сборную. Бердыев – поднимать «Спартак». Ловчев об актуальном«Черчесов – в сборную. Бердыев – поднимать «Спартак». Ловчев об актуальномСегодня на исполкоме РФС должен быть назван новый главный тренер сборной России. Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – об этом событии.Вице-президент РФС: Главный тренер сборной? Поддерживаю кандидатуру ЧерчесоваВиктор Озеров - о том, кто возглавит национальную команду.«Кто надел майку лидера на Черчесова?» Вице-президент РФС – о тренере сборной«Кто надел майку лидера на Черчесова?» Вице-президент РФС – о тренере сборнойВице-президент РФС Виктор Озеров – об исполкоме РФС, на котором назначат нового главного тренера сборной.Виталий Мутко: Семака и Широкова в сборной России не будет, это глупостиКак сообщает «Чемпионат.com», Семак будет назначен исполняющим обязанности главного тренера. Возможно, он будет руководить командой до конца нынешнего года и готовить сборную к ближайшим товарищеским играм. Также сообщается, что консультантом сборной будет назначен Валерий Непомнящий.Семак будет назначен и.о. главного тренера сборной России, Непомнящий станет консультантомВ ближайшее время у сборной России появится главный тренер. Эту должность на временной основе займет Сергей Семак.

Сергей Семак
Сергей Семаквсе новости
Алексей Смертин
Алексей Смертинвсе новости

Cпецпредложение