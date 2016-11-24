Сергей Семак пригласил всех на презентацию книги Алексея Смертина
Бывший полузащитник сборной России Сергей Семак пригласил всех поклонников футбола на презентацию книги Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона».
– Приглашаю всех на презентацию книги. Вы сможете пообщаться с ним, а также со многими интересными людьми. У вас будет возможность узнать одними из первых почему и зачем эта книга писалась, – рассказал Семак в интервью «Советскому спорту».
Презентация книги Алексея Смертина состоится в редакции «Советского спорта» 6 декабря в 18:30 мск.
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