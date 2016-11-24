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Хабиб Нурмагомедов представил бойцовскую команду Eagles ММА

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец ММА совместно с промоушеном Fight Nights Global создали собственную бойцовскую команду, в которую вошли лучшие российские представители смешанных единоборств.

24 ноября в Москве российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, претендующий на чемпионский пояс, объявил о создании бойцовской команды Eagles MMA, в которую кроме него вошли многие известные российские бойцы ММА: Расул Мирзаев, Ислам Махачев, Владимир Минеев, Виталий Минаков, Али Багаутинов, Сергей Павлович и многие другие.

- Мы к этому долго шли. Раньше у каждого из бойцов были свои контрактные обязательства, мы создали эту команду. В команде я буду выполнять роль президента. Буду руководить ей. Расул, Виталий – заняты. Придется мне взять на себя эту функцию, - сказал Хабиб на презентации команды.

Напомним, что не так давно Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона и бросил вызов обладателю чемпионского пояса в его весовой категории ирландцу Конору Макгрегору, едва не устроив с ним потасовку.

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