Хабиб Нурмагомедов представил бойцовскую команду Eagles ММА

Российский боец ММА совместно с промоушеном Fight Nights Global создали собственную бойцовскую команду, в которую вошли лучшие российские представители смешанных единоборств.

24 ноября в Москве российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, претендующий на чемпионский пояс, объявил о создании бойцовской команды Eagles MMA, в которую кроме него вошли многие известные российские бойцы ММА: Расул Мирзаев, Ислам Махачев, Владимир Минеев, Виталий Минаков, Али Багаутинов, Сергей Павлович и многие другие.

- Мы к этому долго шли. Раньше у каждого из бойцов были свои контрактные обязательства, мы создали эту команду. В команде я буду выполнять роль президента. Буду руководить ей. Расул, Виталий – заняты. Придется мне взять на себя эту функцию, - сказал Хабиб на презентации команды.

Напомним, что не так давно Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона и бросил вызов обладателю чемпионского пояса в его весовой категории ирландцу Конору Макгрегору, едва не устроив с ним потасовку.