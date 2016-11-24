На домашней арене «Кузни» лопнул прожектор, пострадали два человека

На сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ в Новокузнецке между местным «Металлургом» и «Ак Барсом» (0:2) произошло ЧП.

Как сообщает «Матч ТВ», в конце первого периода над одним из секторов Дворца спорта кузнецких металлургов после звонкого щелчка погас прожектор. Через пару минут после того, как период закончился и большинство зрителей покинули свои места, раздался громкий хлопок, и на людей, оставшихся в секторе, упало множество осколков стекла.

Пострадали мужчина и ребенок, которому оказал помощь массажист «Металлурга» Александр Ковалев.

Вплоть до середины третьего периода упавшие осколки никто не убирал - более того, периодически из испортившегося прожектора вновь падало стекло.