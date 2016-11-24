На домашней арене «Кузни» лопнул прожектор, пострадали два человека
На сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ в Новокузнецке между местным «Металлургом» и «Ак Барсом» (0:2) произошло ЧП.
Как сообщает «Матч ТВ», в конце первого периода над одним из секторов Дворца спорта кузнецких металлургов после звонкого щелчка погас прожектор. Через пару минут после того, как период закончился и большинство зрителей покинули свои места, раздался громкий хлопок, и на людей, оставшихся в секторе, упало множество осколков стекла.
Пострадали мужчина и ребенок, которому оказал помощь массажист «Металлурга» Александр Ковалев.
Вплоть до середины третьего периода упавшие осколки никто не убирал - более того, периодически из испортившегося прожектора вновь падало стекло.
Матч
Металлург Нк - Ак Барс - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Малыхин (Варнаков), 25:46 (0:1). Варнаков (Захарчук), 42:25 (0:2).
Место и дата
24 ноября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция