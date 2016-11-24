Сборная России на ЧЕ-2017 сыграет в одной группе с Украиной, Турцией и Болгарией
В Баку состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по волейболу среди женских команд.
По итогам жеребьевки сборная России попала в группу С. Соперницами российской сборной стали команды Болгарии, Турции и Украины.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ:
Группа А (Баку): Азербайджан, Германия,
Венгрия, Польша.
Группа В (Тбилиси): Белоруссия, Хорватия, Грузия, Италия.
Группа С (Баку): Россия, Болгария, Турция, Украина.
Группа D (Гянджа): Бельгия, Чехия, Сербия, Голландия.
Напомним, чемпионат Европы пройдет с 20 сентября по 1 октября в Баку (Азейрбаджан), Гаяджа (Азербайджан) и Тбились (Грузия). Победители групп напрямую выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие в группах 2-3-е места, начнут плей-офф с 1/8 финала.
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