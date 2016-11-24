Сборная России на ЧЕ-2017 сыграет в одной группе с Украиной, Турцией и Болгарией

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Экс-главный тренер женской сборной России Маричев возглавил московское «Динамо» Бывший главный тренер женской сборной России Юрий Маричев возглавил мужской клуб «Динамо» (Москва), сообщает официальный сайт команды.

Татьяна Кошелева: Желание играть за сборную есть, но сейчас приоритет - клуб Волейболистка сборной России и турецкого клуба «Эдзаджибаши» Татьяна Кошелева призналась, что пока не знает, вернется ли в сборную России.

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Наталия Гончарова: На Сахалин летаем экономом Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова перед стартом российской женской Суперлиги поделилась ожиданиями от чемпионата.

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Екатерина Гамова: Когда увидела все свои награды в одном месте, то поняла, как многого добилась Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова довольна своей игровой карьерой.

Сборная России сыграет с китаянками, американками и итальянками на старте Гран-при Женская сборная России по волейболу на старте Мирового Гран-при 2017 года сыграет с победителем Олимпиады в Рио-де-Жанейро командой Китая, а также сборными США и Италии, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Юрий Маричев: Все вопросы о моем будущем решатся на президиуме ВФВ Будущее главного тренера женской сборной России Юрия Маричева определится на президиуме Всероссийской федерации волейбола.

День в истории. Елене Годиной - 39! Сегодня, 17 сентября, исполняется 39 лет известной российской волейболистке Елене Годиной.

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