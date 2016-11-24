В организацию Cloud 9 инвестировали 2,8 миллиона долларов

Американская киберспортивная организация Cloud 9 привлекла 2,8 миллиона долларов от неустановленных инвесторов.



Кампания по привлечению средств началась 11 ноября и Cloud 9 остается получить еще 146 000 долларов, чтобы достичь цели в 3 миллиона долларов инвестиций. Согласно отчету, в компании по сбору средств участвовал 21 инвестор, имена которых не разглашаются.



По информации сайта thescoreesports.com, организация начала получать инвестиции после анонса Overwatch League, для участия в которой необоходимо большое количество финансовых средств.



Напомним, что ранее организации Team Dignitas и Team Liquid получили значительную поддержку от различных инвесторов. Американский баскетбольный клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс» приобрел Team Dignitas, а Team Liquid продала контрольный пакет акций киберспортивному холдингу aXiomatic eSport.



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