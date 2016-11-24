Роберт Мак: «Зениту» важно одержать шестую победу в Лиге Европы
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).
- С первых минут мы действовали не очень хорошо, но затем вернулись в игру. Гол перед перерывом дал нам сил и на второй тайм. Мы контролировали ход матча. Естественно, рады победе. Теперь снова концентрируемся на чемпионате России.
- Вы снова отдали голевой пас, как и в матче с «Крыльями».
- От меня этого и хотят. А я, конечно, счастлив, что получается приносить пользу команде.
- «Зенит», как и в Лиге чемпионов год назад, выиграл пять матчей из пяти. Важно выиграть и шестую?
- Да, очень важно. Но наши мысли теперь о трех предстоящих матчах чемпионата. Мы сейчас хотим взять максимум очков именно в них, - приводит слова Мака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» победил «Маккаби» (2:0). Голы в составе
петербуржцев забили Александр Кокорин и Александр Кержаков.
После этого матча команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте. В последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».
Матч
Зенит - Маккаби Т-А - 2:0 (1:0)
Голы
Кокорин 44 (1:0). Кержаков А. 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Жирков (Ломбертс, 75), Витсель, Хави Гарсия, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков А., 66)
Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Даса, Филипенко, Тиби, Медуньянин (Перец, 82), Голаса, Скарионе (Бенаюн, 46), Игебор, Бен Хаим II (Джехезкель, 46), Бен Басат
Предупреждения:
Кришито, 74; Витсель, 79 - Перец, 83; Джехезкель, 88; Игебор, 90
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция