Роберт Мак: «Зениту» важно одержать шестую победу в Лиге Европы

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).

- С первых минут мы действовали не очень хорошо, но затем вернулись в игру. Гол перед перерывом дал нам сил и на второй тайм. Мы контролировали ход матча. Естественно, рады победе. Теперь снова концентрируемся на чемпионате России.

- Вы снова отдали голевой пас, как и в матче с «Крыльями».

- От меня этого и хотят. А я, конечно, счастлив, что получается приносить пользу команде.

- «Зенит», как и в Лиге чемпионов год назад, выиграл пять матчей из пяти. Важно выиграть и шестую?

- Да, очень важно. Но наши мысли теперь о трех предстоящих матчах чемпионата. Мы сейчас хотим взять максимум очков именно в них, - приводит слова Мака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» победил «Маккаби» (2:0). Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин и Александр Кержаков.

После этого матча команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте. В последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».